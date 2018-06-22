ضاحي خلفان يتسلم بحثاً عن تطور علم البصمات في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحثا علميا حول نشأة علم البصمات وتطوره في شرطة دبي، للرقيب أول محمد أحمد جارالله، من قسم مقارنة البصمات، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأشاد معاليه خلال استقباله الباحث بمكتبه في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بهذا البحث المميز، الذي تناول علم البصمات والطرق التقليدية والإلكترونية في طبع البصمات، وآثار البصمات في مسرح الجريمة، والإظهار الكيميائي لها، وأهمية آثار الأقدام في مسرح الجريمة، ومضاهاة البصمات، ومسرح الجريمة وأهميته عند خبراء الأدلة الجنائية.