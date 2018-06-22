المواطنون يتصدرون المتبرّعين بالدم في الدولة

المصدر: دبي - البيان

تصدر مواطنو الإمارات قائمة المتبرعين بالدم ضمن 96 جنسية تتبرع في الدولة التي تعتمد على التبرع طوعياً بنسبة 100 بالمائة.

ونظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة احتفالا باليوم العالمي للمتبرع بالدم تحت شعار «تأهب لمساعدة الآخرين.. امنحهم دمك.. تقاسم معهم الحياة» لتكريم الجهات الداعمة لخدمات نقل الدم وعدد من المتبرعين المنتظمين بالدم.

حضر الحفل - الذي أقيم في فندق «كونتيننتال فيستيفال سيتي» - الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وصفية الشامسي مديرة إدارة المختبرات وبنك الدم وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتبين إحصائيات مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة أن عدد الوحدات الدموية المسحوبة خلال عام 2017 والربع الأول من عام 2018 بلغت 27848 وحدة دم كما نظم المركز 568 من حملات التبرع بالدم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة لـ243 بالتنسيق مع بنوك الدم..

فيما تقدم الوزارة خدمات التبرع بالدم ضمن الخدمات الصحية ذات الأولوية عن طريق توفير الوحدات الدموية ومكوناتها للمستشفيات في القطاعين الخاص والحكومي وإتاحة التبرع بالدم من قبل الأفراد الراغبين بذلك وتحويلها إلى بنك الدم ليتم منح الدم ومكوناته للمحتاجين.

وأكد الدكتور حسين الرند أن دولة الإمارات تحتفل سنويا باليوم العالمي للمتبرع بالدم لتقديم الشكر والعرفان للمتبرعين بالدم المنتظمين لهذا العمل الإنساني الجليل ولترسيخ الوعي بين أفراد المجتمع بالحاجة إلى الدم المأمون للمرضى والمصابين بالحوادث ومرضى الثلاسيميا وفقر الدم وغيرهم، ولدعم المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم في مستشفيات الدولة والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية وتطوير خدمات نقل الدم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.