«مفاهيم استشراف المستقبل» ورشة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح المقدم دكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، ورشة عمل تثقيفية بعنوان: (مفاهيم استشراف المستقبل) بحضور عدد 24 متدرباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وذلك انطلاقاً من حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات وتطوير كفاءات العاملين، وبناء على تعليمات العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، بضرورة الارتقاء دوماً بمستوى أداء كافة العاملين، من خلال التدريب والتثقيف، ولتفعيل دور إدارة علوم المستقبل في نشر ثقافة الاستشراف المستقبلي.

وقدم الورشة التي نظمها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، الدكتور محمد سعد الدين محمد، من مرتب المركز، واستعرض شرحاً وافياً حول مفهوم الاستشراف المستقبلي، ومراحله، وعلاقة الارتباط مع التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة العمل الأمني.

أهداف

وأوضح المقدم دكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للتعرف إلى الأساليب العلمية، التي تخدم بشكل مباشر وعملي، أداء الموظفين في تحقيق الأهداف الخاصة، والتي تعتبر ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد المقدم دكتور الغسية، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو بيان عمليات التحديث والتطوير، والعمل على نقل الخبرات المعرفية، وتعميم أقصى استفادة ممكنة من خلال التطبيقات العملية في مجال العمل.