«الخارجية» تمدّد فترة المشاركة بمسابقة تصميم هدية الإمارات للأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، تمديد فترة قبول طلبات التسجيل للمشاركة في المسابقة الوطنية التي تنظمها الوزارة على مستوى الإمارات العربية المتحدة لاختيار أفضل التصاميم المتعلقة بهدية الدولة التي سيتم تقديمها لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

ومنحها شرف حمل اسم «هدية زايد». وسيتم تمديد الفترة الزمنية للمشاركة في المسابقة حتى 31 يوليو 2018 كآخر موعد لقبول الطلبات؛ وذلك لإعطاء الفرصة أمام جميع الراغبين في المشاركة بالمسابقة للتسجيل وتقديم الطلبات.

وتهدف هذه المسابقة الوطنية إلى فتح المجال أمام مواطني الدولة والمقيمين فيها لتقديم مشاركاتهم وتصاميمهم الخاصة بالهدية، على أن تكون هذه التصاميم ذات قيمة فنية راقية وتتميز بالأصالة، وأن تعكس مغزى الأمم المتحدة القائم على الوحدة العالمية مع الخلفية الثقافية الغنية لدولة الإمارات بصورة إبداعية وخلاقة.

وتعتزم دولة الإمارات تقديم الأعمال الثلاثة الفائزة إلى الأمم المتحدة بعنوان «هدية زايد»، وذلك لعرضها في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تزامناً مع إعلان عام 2018 «عام زايد»، بحيث تكون هذه الهدية عبارة عن أعمال فنية قيمة تتميز بالأصالة وتجسد المبادئ العالمية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة، والثقافة الغنية التي تتميز بها دولة الإمارات.

وستمنح المسابقة ثلاثة مشاركين (أشخاص/‏‏‏ هيئة/‏‏‏ مجموعة) الفرصة لعرض أعمالهم الفنية للعالم من خلال عرض التصاميم الفائزة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في دورة فنية متخصصة في إحدى أرقى وأعرق المدارس وكليات الفنون العالمية.

ودأبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتقليد دبلوماسي متعارف عليه على تقديم هدايا فنية يتم وضعها في مباني ومقرات الأمم المتحدة الأربعة. وتجسد هذه الهدايا أحد أهم الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، التي تتمثل في وحدة العنصر البشري في كل تنوعاته الثقافية. وقد قدمت دولة الإمارات في عام 2001 هديتين على شكل أعمال فنية منحوتة.

معايير

وهناك مجموعة من المعايير أو الشروط التي يتعين على الراغبين في المشاركة بالمسابقة الالتزام بها أو استيفائها، وأهمها أن يكون المشارك أحد مواطني دولة الإمارات أو مقيماً فيها، وأن يقدم كل مشارك تصميماً واحداً فقط، بحيث يكون هذا التصميم ممثلاً لشخص واحد، أو جهة أو مجموعة معينة، كما يتعين على صاحب التصميم أن يتنازل عن ملكية التصميم وعن كافة الحقوق المترتبة عليه، (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية)، لمصلحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نموذج

وتتضمن معايير المشاركة تعبئة نموذج التسجيل بصورة كاملة، وتجنب التماثيل التي تتمحور حول الأشخاص، وتجنب نسخ الأعمال الفنية المشهورة والمعروفة، والاهتمام بأصالة العمل الفني، وتسليم وثيقة شارحة للعمل الفني، على أن تتضمن الوثيقة شرحاً لعلاقة التصميم بجوهر عمل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى شرح حول المواد المُراد استخدامها في التصميم، وعلى أن تكون الرسومات لأربع زوايا على الأقل (أمامي، جانبي، خلفي، رسم منظوري).. وعند وقوع الاختيار على العمل الفني يتوجب نقل وتسليم العمل الفني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي مع التوقيع على رسالة الإقرار بملكية العمل الفني، واتفاقية نقل الملكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحول خطوات ومراحل التقديم، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتم التقديم للمسابقة من خلال التسجيل إلكترونياً، وترسل طلبات التسجيل والتوثيق إلى البريد الإلكتروني التالي (zayedgift@mofaic.gov.ae).. ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم فكرة التصميم والرد على المشاركين (بالقبول أو الرفض)، وفي حال قبول فكرة التصميم يتعين على المشاركين تنفيذ التصميم وتقديمه للوزارة بشكله النهائي بموعد أقصاه 31 يوليو 2018.