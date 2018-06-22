استعراض أبرز التقنيات الحديثة في المسح الهيدوغرافي

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم المسح الجيوديسي والبحري التابع لإدارة المساحة في بلدية دبي احتفالاً باليوم العالمي لمنظومة الهيدوغرافيا تحت شعار «قياس الأعماق هو أساس البحار المستدامة والمحيطات والممرات المائية» .

وذلك بحضور داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ومساعديه وموظفي الدائرة، ومشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي قدمت عروضاً لمجموعة من أبرز التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال المسح الهيدوغرافي.

وأكدت إيمان الفلاسي رئيس قسم المسح الجيوديسي والبحري الأهمية البالغة لمنظومة المسح الهيدروغرافي لكافة الأنشطة في المناطق البحرية والدور المحوري الذي تلعبه في توفير القدر الأكبر من سلامة الملاحة البحرية الذي نصّت عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والمعروفة باتفاقية «سولاس».

وأضافت الفلاسي: إن الهيدروغرافيا تعد أحد العلوم التي باتت لها أهميّة بالغة في خضم السعي الحثيث من قبل الحكومات والدول لتفعيل أدوارها الريادية والسيادية في مناطقها البحرية بهدف الدفع قدماً باقتصادياتها الوطنية من خلال تنويع مصادر دخلها القومي.

وتعتبر بيانات قياس الأعماق البحرية أساس البنية التحتية البحرية لإنتاج الخرائط الملاحية البحرية والتي تسهم في مجال إنشاء وتطوير الموانئ بما يضمن حماية البيئة البحرية والأمن والسلامة البحرية والاقتصاد البحري الذي يدخل في تخطيط وتطوير السواحل ودعم نظام الإنذار المبكر والطوارئ وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالبحر.

وأوضحت أن عملية توفير المعلومات والبيانات الهيدروغرافية من خلال الخرائط الملاحية وغيرها لجميع المستخدمين من أهم تلك الخدمات الهيدروغرافية التي تقدم لكافة القطاعات المعنية بالشؤون البحرية، ونظراً لكون البحار والمحيطات تغطي 75% من المساحة الكلية للكرة الأرضية فإنّ من الطبيعي أن يكون للنقل البحري أهمية قصوى باعتباره شريان الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى اعتبار الخارطة الملاحية وثيقة رسمية يستند عليها في عمليات الملاحة البحرية لما تحويه من بيانات طبوغرافية كبيانات يفترض أن تحتوي على بيانات هيدروغرافية تفصيلية كبيانات الأعماق والأخطار القاعية ومعلومات أخرى إضافية خاصة بالمساعدات الملاحية.

معرض

تم على هامش الاحتفالية تنظيم معرض لأحدث أجهزة وبرامج وتقنيات المسح الهيدروغرافي، بالإضافة لعرض ثلاثي الأبعاد لمشروع المسح الشامل للمناطق البحرية لإمارة دبي وعروض تخصصية تفصيلية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.