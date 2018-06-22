13800 سرير حجم طلب المستشفيات والعيادات في الإمارات بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة بحثية صحية حديثة أن حجم الطلب على الأسرة الطبية في الإمارات يقدر بنحو 13800 سرير بحلول العام 2020.. فيما يبلغ 113.925 سريراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام ذاته.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة «إم بي إف» الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71.56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة ونحو 27.5 مليار درهم للأقسام الداخلية «التنويم» بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم سوق الرعاية على مستوى دول الخليج يقدر بنحو 253.4 مليار درهم بحلول العام 2020 لافتة إلى أن الأمراض المزمنة والمتعلقة بأنماط الحياة سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة خاصة أمراض السمنة والسكري والضغط وأمراض القلب والسرطان.

وتوقعت الدراسة أن تضخ دول التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 28.2 مليار دولار بحلول العام 2020.. مشيرة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة يتجاوز 20 بالمائة سنوياً.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة «إم بي إف» الوطنية إن المجموعة أجرت هذه الدراسة البحثية للوقوف على واقع سوق الرعاية الصحية وتقديم الخدمات وفق معايير دولية والفرص المستقبلية أمام الاستثمارات في القطاع الصحي.