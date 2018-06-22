تخريج 3 دورات تخصصية في شرطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتخريج ثلاث دورات تخصصية ضمن الخطة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2018م، الرامية إلى صقل مهارات منتسبيها وتطوير قدراتهم في مجال العمل الشرطي.

وتمثلت الدورات في دورة تقييم التدريب الرياضي الأولى ودورة التميز في الأداء ودورة تخطيط وتنمية المسار الوظيفي.

وتضمنت الدورات مواضيع ومفاهيم حديثة حسب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف إكساب المشاركين وتزويدهم بالمعلومات والنظريات الحديثة التي تساعدهم على رفع مستوى أدائهم في العمل، واستفاد من الدورات 69 من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف قيادات الشرطة بالدولة. وفي نهاية الحفل سلم راعي الحفل العميد د.علي راشد بن نايع مدير معهد التدريب الشهادات للمشاركين وكرم المحاضرين.