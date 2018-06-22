بلدية دبا الفجيرة تصادر 10 آلاف كيلوغرام مواد تجميلية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صادرت بلدية دبا الفجيرة، نحو 10 آلاف كيلوغرام من المواد التجميلية منتهية الصلاحية من صالونات التجميل النسائية والرجالية، كما تم تحرير 29 مخالفة و15 إنذاراً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتوقيع أصحابها على تعهدات بعدم تكرار المخالفات.

وطالبت البلدية، جميع الصالونات، بالتقيد بالقانون، والالتزام بالاشتراطات الصحة العامة، من خلال تعقيم المواد المستخدمة، واستبدال المناشف وغيرها، ضمن إجراءات السلامة والوقاية. جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها البلدية طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة الصباحية والمسائية، التي تضمنت 145 صالوناً، منها 88 صالوناً نسائياً و57 صالوناً رجالياً، للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات الصحة العامة، والتقيد بالقانون للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين.