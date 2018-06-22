«فوربس»: دبي مدينة ملهمة في تمكين المرأة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة فوربس أن دبي تعتبر مدينة ملهمة على مستوى العالم من حيث المساواة بين الجنسين. وأضافت فوربس أن دبي مدينة تثير الإعجاب في مجال تمكين المرأة وخلق ثقافة قائمة على التوازن وإشراك الجنسين في مسيرة التنمية.

وتشغل النساء الآن مناصب قيادية رفيعة في حكومة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات أيضاً. وأشارت المجلة الأميركية إلى جهود دبي في ترسيخ ثقافة التنوع الجنسي وتمكين المرأة وإشراكها في المناصب العليا في البلاد. كما أن المدينة لها شهرة عالمية في تبني التقنيات الجديدة، حتى إنها أطلقت برنامج الحكومة الإلكترونية، وتم اختيارها لاستضافة معرض إكسبو 2020، وعينت وزيرا للشباب والسعادة، كما تدرج دبي المرأة دائما في استراتيجياتها وبرامجها للتوظيف وقوة العمل.