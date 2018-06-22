«طاقة أبوظبي» تشارك بمعرض ومؤتمر «إنترسولار أوروبا» في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دائرة الطاقة بأبوظبي في معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية 2018 «إنترسولار أوروبا»، والذي يقام في ميونخ بألمانيا خلال الفترة من 19 إلى 22 يونيو الجاري تحت شعار:«الطاقة الشمسية تساهم بتوليد الطاقة لدعم التنقلية».

ويهدف هذا المعرض إلى إبراز دور الطاقة النظيفة في تعزيز استخدام وسائل النقل من خلال طرح مختلف تقنيات الطاقة الكهروضوئية ويستعرض جديد التكنولوجيا لدعم وسائل النقل الكهربائية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بمحطات الشحن، لاستعراض الآفاق والاحتمالات المتنوعة التي تم ابتكارها من أجل استدامة البيئة والموارد الطبيعية.

وذلك من خلال الجمع بين الطاقة الكهروضوئية ووسائل النقل الكهربائية، حيث تسمح الأنظمة الكهروضوئية بتوفير الكهرباء الضرورية لقيادة المركبات الكهربائية من خلال تزويد محطات الشحن بالطاقة اللازمة، مما يجعل التنقل كهربائياً بالطاقة النظيفة هو المحفّز الرئيسي لتطوير سوق الأنظمة الكهروضوئية.

وتأتي مشاركة دائرة الطاقة في هذا المعرض بهدف الاطلاع على المشاريع الجديدة التي تسهم في إفساح المجال أمام الشركات المتخصصة وأصحاب الأنظمة الكهروضوئية، للاستفادة من محطات الشحن بالطاقة الشمسية، وتعزيز فرص التعاون مع الشركات المزودة للتقنيات الشمسية.

كما يأتي اهتمام الدائرة بمستجدات الشحن الكهربائي للمركبات التزاماً بدورها كالمنظم لإطار عمل محطات الشحن الكهربائي حيث يتضمن الإطار التنظيمي التعليمات الفنية الخاصة بها إضافة لدليل إرشادي لتركيب هذه المحطات لضمان الاستخدام الآمن.