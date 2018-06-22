«خيرية الشارقة» تكرّم شركاءها

المصدر: الشارقة - البيان

كرّمت جمعية الشارقة الخيرية الشركاء والإدارات الخارجية والفرق التي نفذت حملة جود الرمضانية بمختلف عناوينها بشكل يليق بالعمل الخيري والإنساني، ويحقق الهدف في إسعاد الأفراد والأسر المتعففة والمحتاجة، من خلال محاور الحملة الأساسية المتمثلة في المير الرمضاني، ومشروع إفطار صائم، وزكاة المال، وزكاة الفطر، وكسوة العيد. حضر الحفل سلطان بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله مبارك الدخان، أمين عام الجمعية، وعبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية.