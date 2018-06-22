خليفة يعدّل قانون إنشاء سوق الأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي، القانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3» لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (3) لسنة 2000 المشار إليه، النص التالي: يتولى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويَصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي.

وجاء في المادة الثانية: يُعدل مسمى «المدير التنفيذي» أينما ورد في القانون رقم «3» لسنة 2000 المشار إليه، ليصبح «الرئيس التنفيذي»، ويُعين وفقاً للتشريعات السارية، وجاء في المادة الثالثة: يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.