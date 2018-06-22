الإمارات تؤكد حرصها على الاهتمام بحقوق المرأة

المصدر: جنيف - وام

أكدت دولة الإمارات أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل يعد البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية حقوق المرأة.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقتها ريما الشارجي، سكرتير ثانٍ في بعثة الإمارات بجنيف، أمام الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالبشر.

ورحبت الشارجي، في مستهل كلمة الدولة، بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، وقدمت الشكر لهم على تقييمهم للسنوات الست الأولى من ولايتهم، معربةً عن أملها بأن تسهم النتائج التي توصلوا إليها في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها.