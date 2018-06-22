مناقشة معوقات الربط الإلكتروني بين «مدني عجمان» و«التنمية الاقتصادية»

المصدر: عجمان - وام

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية الاقتصادية، لمناقشة آلية التغلب على معوقات الربط الإلكتروني بين الطرفين.

وحضر الاجتماع الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي مدير إدارة التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، والعقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم القائم بأعمال إدارة الحماية المدنية والسلامة، والمقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، وعدد من موظفي إدارة الحماية المدنية والسلامة، والتنمية الاقتصادية.

تفتيش

وتم خلال الاجتماع عرض بعض الجوانب المتعلقة بمعوقات الربط الإلكتروني مثل معاملات المنشآت التي تخضع للتفتيش الوقائي، إلى جانب تحديث بيانات المنشآت بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في المنشآت لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في مواجهة الحرائق.

وأكد المظلوم أن كافة الأجهزة الحكومية والمحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى تحقيق سعادة المتعاملين من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وذلك لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

خيارات

وشدد على أهمية الالتزام بتحويل كافة معاملات المنشآت ذات الخطورة العالية والمتوسطة للتفتيش الوقائي، وذلك من خلال خيارات النافذة الإلكترونية الموحدة لدى موظف التنمية الاقتصادية.

من جانبه أكد المقدم رائد عبيد الزعابي أهمية تضمين الربط الإلكتروني أعداد المنشآت المستوفية وغير المستوفية لشروط الوقاية والسلامة كلاً حسب المناطق الجغرافية في إمارة عجمان.