انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، بينما ترتفع على الساحل الشرقي.

والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، خاصة على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وقال المركز في بيان له أمس، إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية من 20 إلى 30 كم / س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي، سيكون متوسطاً، ويضطرب أحياناً غرباً.