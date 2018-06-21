عبدالله المري: المواقف الذكية تحقق سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن مشروع المواقف الذكية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021 الهادفة إلى العمل على إسعاد المتعاملين.

ومواكبة التوجهات الحكومية في مجال تطبيق الخدمات الذكية والابتكار في مجال خدمة المتعاملين والتيسير عليهم بما يساهم في إسعادهم وتحقيق نسب رضا مرتفعة عن الخدمات المقدمة لهم وتقديم معاملاتهم في زمن قياسي. جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع المواقف الذكية في مركز شرطة المرقبات، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وأشار اللواء المري إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة.

آليات

ومن جانبه قال اللواء محمد سعيد بخيت إن مشروع المواقف الذكية سيتم تنفيذه في مركز شرطة المرقبات، وسيتم تنفيذه في باقي المراكز لاحقاً، وخاصة في المناطق التي تشهد ازدحاماً شديداً بسبب طبيعتها التجارية والسكنية.

وبيّن أن المواقف الذكية ستكون متعددة الطوابق وتستوعب 21 سيارة وتستخدم آلية عمل ذكية في إيقاف السيارات ورفعها بطريقة تقنية حديثة إلى المكان المخصص لإيقافها، كما يمكن إخراجها من المواقف بسهولة ويسر من قبل المتعامل دون أي تدخل بشري، فيما ستكون هناك رسوم رمزية لقاء خدمة المواقف وستحدد لاحقاً.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بالعديد من المبادرات في سبيل إسعاد المتعاملين مثل مبادرة مركز الشرطة المتنقل الذي يهدف إلى تقديم الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة في المناطق السياحية.عمال.