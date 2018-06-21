3253 ساعة تطوعية نفذتها «اجتماعية الشارقة» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فعالياتها الرمضانية التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، ترسيخاً للنهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع، حيث يتم تنفيذ المبادرات على مستوى جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة طوال أيام الشهر الفضيل.

وكشفت فايزة خباب مديرة مركز التطوع بالدائرة،عن أن المبادرات والفعاليات والأنشطة التي أطلقتها الدائرة هذا العام في شهر رمضان المبارك، تتزامن مع عام زايد 2018، ووصل عدد المتطوعين الذين شاركوا في مختلف أنشطة وفعاليات الدائرة الرمضانية إلى نحو 1501 متطوع، لتصل عدد الساعات التطوعية نحو 3253 ساعة.

وتفصيلاً؛ قالت مدير مركز التطوع؛ إن الفعاليات شملت «بركة الدار» وهي عبارة عن إفطار جماعي مع فئة كبار السن المقيمين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالشارقة ومشاركتهم الإفطار.

، فيما استهدفت المبادرة السنوية «فرحة عيد» توفير ملابس العيد للأطفال الأيتام، والأطفال من ذوي الدخل المعدوم وذلك على مستوى الشارقة، لتصل حصيلة المبادرة إلى 3 آلاف صندوق، يتم توزيع 1500 منها للأطفال والأسر المستهدفة لعيد الفطر المبارك، وكذلك يخصص 1500 صندوق لعيد الأضحى المبارك، وشارك فيها 71 متطوعاً بعدد 126 ساعة تطوعية.

ونالت مبادرة «همة» لتوزيع وجبات الإفطار 166 متطوعاً ب472 ساعة تطوعية، أما «سلال الخير» الخاصة بالمير الرمضاني؛ فقد وصل عدد المتطوعين فيها نحو 18 متطوعاً بـ 36 ساعة تطوعية.