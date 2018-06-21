أكاديمية شرطة دبي تناقش استعدادات العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، في قاعة الاجتماعات بالإدارة، الاجتماع الخاص بمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2018/‏2019م.

بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الموظفين.

وأكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد بن فهد أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي المقبل، والتأكد من جاهزية البنية التحتية وكافة المرافق والقاعات الدراسية، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة لمرافق الأكاديمية والقاعات الدراسية.