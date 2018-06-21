45 مشروعاً تنموياً في باكستان بـ 200 مليون دولار

المصدر: إسلام آباد - وام

استقبل القاضي ناصر الملك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في جمهورية باكستان الإسلامية حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.

وذلك بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد. وأشاد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالخطوات الجديدة المتخذة من قبل مكتب المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان لتنفيذ أكثر من 45 مشروعاً تنموياً بقيمة 200 مليون دولار، منوهاً بمدى التزام حكومة دولة الإمارات بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب الباكستاني من خلال تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد الزعابي أهمية العمل بشكل وثيق مع الجانب الباكستاني على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الودية بين البلدين على الصعد كافة، خاصة وأن البلدين يرتبطان بتقاليد وقيم مشتركة وعلاقات تاريخية متينة أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد بالتطور الكبير الذي ارتقت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما حركة التبادل التجاري المستمر في ظل وجود حوافز وامتيازات وفرص لرجال أعمال البلدين، مؤكداً أهمية العمل على تطوير هذا الجانب من خلال برمجة خارطة طريق اقتصادية تصب نتائجها بإيجابية في مصلحة اقتصاد البلدين.

وأثنى سفير الدولة على النتائج الإيجابية للزيارات الرسمية للوفود الباكستانية المعنية بملف مشاركة باكستان في معرض «إكسبو 2020 دبي».

مشيراً إلى أن المعرض سيشكل منصة هامة وحدثاً دولياً ضخماً سيساعد على تعزيز قطاعات الاقتصاد، وسيكون في «إكسبو 2020» العديد من الابتكارات المثيرة والجديدة، ولكنه أبعد وأوسع من مجرد منصة لعرض الابتكارات، فضلا عن أنه سيكون الملتقى الذي يجمع الناس للاستمتاع والتعلم والاطلاع والإلهام والتطلع لمستقبل أفضل للجميع.

دعم

ومن جهته أعرب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الباكستانية عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لباكستان لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعي التعليم والصحة إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.

وقال إن هذا الدعم يعكس متانة الروابط وقوتها وخصوصية العلاقة بين البلدين التي تحظى بأولوية لدى القيادة الباكستانية، معرباً عن ارتياحه لزيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأكد ناصر الملك خلال اللقاء مع سفير الدولة مشاركة بلاده في المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، موضحاً أن باكستان اتخذت كل الإجراءات والخطوات من أجل مشاركة فاعلة في المعرض الذي سيشكل مناسبة للاستفادة من الفرص المتاحة كافة، لافتاً إلى أن الجالية الباكستانية في الإمارات وصل عددها إلى مليون و600 ألف.

وحمل رئيس الوزراء الباكستاني السفير أطيب التحيات نيابة عن حكومة وشعب باكستان إلى القيادة الرشيدة للدولة والتمنيات للشعب الإماراتي المزيد من التقدم والازدهار.

تعاون مشترك

بحث فضل الرحمن رئيس وزراء حكومة إقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية وناصر بن هويدن الكتبي قنصل عام الدولة لدى كراتشي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئيس الوزراء بحضور أعضاء الحكومة الإقليمية بحث عدد من المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إسلام آباد - وام