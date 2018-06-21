مؤتمر دبي الذكية للابتكار ينطلق 24 الجاري بشنغهاي

المصدر: دبي - البيان

تنظم «دبي الذكية» مؤتمر مدينة دبي الذكية للابتكار، في مدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو الجاري، والذي تهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والممارسات بمجال التكنولوجيا الحضرية وتطوير المدن الذكية.

ويسعى المؤتمر إلى تأسيس منصة لتبادل الخبرات الدولية واكتساب رؤى جديدة حول تطوير المدينة الذكية، حيث يشهد مشاركة مسؤولي دبي الذكية إلى جانب ممثلين من جهات حكومية أخرى بإمارة دبي، للاطلاع عن كثب على تجربة مدينة شنغهاي –إحدى أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان، وأحدث التطورات الدولية بمجال التكنولوجيا الذكية، بشكل يعزز تجارب دبي في هذا المجال.

أحدث التقنيات

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن دبي الذكية تسعى بشكل دائم إلى تطبيق أحدث التقنيات والحلول العالمية المبتكرة وتوفيرها للمواطنين والمقيمين وزوار إمارة دبي، وانطلاقاً من هذا الالتزام، جاء تنظيم «مؤتمر مدينة دبي الذكية للابتكار» في مدينة شنغهاي، التي تعد من المدن سريعة النمو والتي تشهد تطورات تقنية متلاحقة.

كما أنها قامت باستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2010، لذا فهي تمتلك خبرات واسعة بمجال إدارة الفعاليات العالمية الضخمة، الأمر الذي يدعمنا في تطوير خبرات إمارة دبي ضمن ذات الإطار، والتي تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2020.

وأضافت: «يسرنا أن تتاح لنا الفرصة من خلال المؤتمر للالتقاء بمجموعة من الجهات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وحلول الدفع، الأمر الذي يعزز ثقافتنا وخبراتنا لتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل للناس، وهو إحدى أولويات دبي الذكية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين تجارب دبي الفعالة والآمنة لجميع سكانها وزوارها، حيث تعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم الدفع السهلة جوهر هذا الأمر».

جلسات نقاشية

ويشهد «مؤتمر مدينة دبي الذكية للابتكار» إقامة جلسات نقاشية ينظمها «مكتب شنغهاي للابتكار العلمي والتكنولوجي» برئاسة ممثل عمدة مدينة شنغهاي، ويشارك في هذه الجلسات متحدثون من «لجنة التعاون العربي الصيني العالمية» و«معهد تشانغ جيانغ لأبحاث التنمية الاستراتيجية» و«معهد سانيا للدبلوماسية».

وتتناول الجلسات عدة محاور رئيسية تشمل تكنولوجيا المدن الذكية وأمن إكسبو دبي 2020، إلى جانب الإجراءات الأمنية للمعاملات المالية عبر الإنترنت، وأمن شبكات الطاقة، وتكنولوجيا البلوك تشين، بالإضافة إلى سبل حماية الخصوصية والأبحاث المشتركة والتطوير والتدريب على الأمن السيبراني.

بدورها تسلط دبي الذكية الضوء خلال المؤتمر على محورين أساسيين وهما: الذكاء الاصطناعي والبوابات الذكية، كما تتضمن أجندة الحدث، اجتماعات لممثلي حكومة دبي الذكية والجهات الحكومية المشاركة مع شركة «جلوتكس للتكنولوجيا» والمتخصصة بأبحاث تطوير إدارة التوعية الأمنية، والتي تُستخدم تقنياتها المتطورة في كل من مطار شنغهاي بودونغ الدولي وميناء المدينة، إلى جانب وزارة النقل ومتحف القصر وعدد من الجهات الحكومية الصينية.