حميد النعيمي يستقبل مجلس إدارة «مواصلات عجمان»

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة الذين تم تعيينهم بقرار من سمو ولي العهد والذين قدموا للسلام على سموهما وتقديم الشكر والتقدير والامتنان على الثقة الغالية بهم.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد خلال اللقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة العمل على وضع خطة عمل تطويرية شاملة للمؤسسة تستهدف تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجمهور والمتعاملين معها بغية رفع مستوى الرضا من قبل الشركاء الاستراتيجيين والمواطنين والمقيمين.

وكان مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة برئاسة محمد عبدالله علوان النعيمي، وأعضاء المجلس كل من أحمد إبراهيم راشد الغملاسي نائب الرئيس وسلطان المهيري ومحمد المهيري وعبدالرحمن النعيمي وحضور المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام المؤسسة، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.