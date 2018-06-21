ضاحي خلفان يطلع على تطبيقات نادي إبداع الأدلة الجنائية

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على مجموعة من مشاريع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يقوم بها فريق عمل نادي الإبداع والابتكار بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.

وأشاد معاليه بجهود فريق العمل، واستمع إلى شرح حول تلك المشاريع، وأهمها النتائج السلبية لإساءة استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وطرق التعرف على وجوه الأشخاص من خلال أصواتهم، ومن خلال قاعدة بيانات، كما تم التطرق إلى أساليب حفظ آثار الأسلحة والآلات بطريقة إلكترونية، لاسترجاعها عند الضرورة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالبصمة الكيميائية دون الحاجة للمادة الأصلية (في المواد المخدرة).واطلع معاليه على تطبيقات الأنف الذكي لاكتشاف المواد المخدرة، والبصمة الوراثية للنباتات المخدرة.