816 ألف مسافر عبر منافذ دبي خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن إحصائيات معاملات أذونات الدخول والإقامة المنجزة خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت 21 ألفاً و508 معاملات.

مشيرة إلى أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال فترة الإجازة التي استمرت لمدة 4 أيام وصلت إلى 815 ألفاً و725 حركة، في حين بلغ عدد مستخدمي البوابات الذكية 84 ألفاً و626 شخصاً خلال الإجازة، مما ساهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي تسعى للحفاظ على ريادتها في تحقيق أعلى مستويات الرضا لمتعامليها وصولاً إلى إسعادهم .

وذلك من خلال وضع آليات عمل متكاملة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وتسهيل الحركة الانسيابية للمسافرين الذين تزداد أعدادهم خلال الإجازات الرسمية والأعياد، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي لتحقيق السعادة للمتعاملين.

حرص ومتابعة

وقام اللواء محمد المري بجولة تفقدية لقطاع المنافذ الجوية في مطار دبي الدولي والتي شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3، رافقه خلالها اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية.

والعميد أحمد المهيري مدير قطاع الجنسية بدبي، والعميد صلاح القمزي مساعد المدير العام للمنافذ البحرية والبرية، والعميد علي عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي.

والعقيد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية، وتأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات المتواصلة التي يقوم بها اللواء المري لمتابعة قطاعات الإدارة المختلفة والوقوف على سير العمل عن قرب.

واطلع اللواء المري خلالها على استعدادات موظفي الجوازات في صالات المغادرين والقادمين لإنهاء إجراءات جميع المواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة أيام عيد الفطر السعيد، حيث استقبلت إقامة دبي القادمين للدولة والمسافرين بالتهاني والورود، وشارك المسافرين فرحتهم وحرص على لقاء بعض المسافرين والاطمئنان منهم على جودة الخدمات.