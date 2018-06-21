«دبي للمستقبل» تحتضن «ويڤ سبيس» في «منطقة 2071»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أنها ستحتضن مركز EY wavespace™ (ويڤ سبيس) في «منطقة 2071» التابعة لها في دبي.

ويعدّ مركز EY wavespace الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي كجزء من شبكة مراكز النمو والابتكار «wavespace™» التابعة لشركة إرنست ويونغ EY حول العالم.

سعادة المواطنين

ومن خلال هذا المركز، تهدف EY إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي وتسخيرها لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على قدرات تحليل البيانات، وسعادة المواطنين، وتجربة المستهلك، ضمن بيئة wavespace المتميزة والتي تشجّع على التعاون والعمل المشترك، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المركز في شهر سبتمبر المقبل.

تقنيات المستقبل

وأكّد عبد العزيز خالد الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل أن مركز EY wavespace يشكل منصة عمل لتطويع التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة مرتكزة على تقنيات المستقبل، ما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في المجالات كافة.

وأضاف الجزيري إن التعاون مع شركة EY ينسجم مع رؤية «منطقة 2071» الرامية لتوسيع دائرة شراكاتها لتصبح المركز الرئيسي والحاضنة لشركات التكنولوجيا المستقبلية، والشركات الناشئة، والخدمات، والمختبرات الذكية العالمية، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة لتطوير العمل الحكومي.

حلول مبتكرةمن جهته، قال جو مورفي، الشريك المسؤول عن شركة EY في دولة الإمارات العربية المتحدة: «ستتعاون شركة EY من خلال مركز wavespace مع العملاء للخروج بحلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، لمساعدتهم على تحقيق الازدهار في عصر التحول التقني الذي نعيشه.

ودخول مرحلة الثورة الصناعية الرابعة. ويعتبر هذا المركز في دبي جزءاً من استثمار قيمته ملايين الدولارات في 16 مركزًا رئيسيًا، تنتشر في أهم المدن الحاضنة للابتكار في أنحاء العالم. وسوف يوفر هذا المركز بيئة مبتكرة وغامرة تتيح لعملائنا العمل بشكل تعاوني لفهم تأثير التقنيات الإحلالية.

وكيف يمكن للمؤسسات والحكومات والهيئات التنظيمية والمجتمعات بشكل عام الاستفادة منها».ويغطي كل واحد من مراكز EY wavespace مجموعة تخصصات تكنولوجية وجغرافية وقطاعية، وسيتم تجهيز المركز الذي يتضمن فرقًا من المهنيين متعددي التخصصات في مجالات الابتكار التحويلي، بأحدث التقنيات التعاونية.

وستكون هذه المراكز موطناً لجميع مواهب وقدرات EY في مجال التقنيات الرقمية، والتحليلات، والتقنيات السيبرانية، والابتكار، وستعمل على ربط دبي بالشبكة العالمية من مراكز EY wavespace™، فضلاً عن الاستفادة من شبكة EY التي تضم أكثر من 260.000 شخص حول العالم، عبر مختلف التخصصات وقطاعات الصناعة.