بلدية أبوظبي تعرّف بنظام إصدار تصاريح البنية التحتية الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي ورشة تعريفية حول نظام إصدار تصاريح البنية التحتية الجديد IPS حضرتها مجموعة فرق عمل إدارة أصول البنية التحتية، إدارة الصحة والبيئة والسلامة، قسم جودة المواد في مجموعة دعم البنية التحتية، وعدد من المقاولين والمنسقين في المراكز الخارجية العاملين على النظام الجديد.

وأكدت البلدية أن الورشة تأتي ضمن حرص البلدية على اطلاع الشركاء والمستفيدين من خدمات البلدية على مستجدات وتطورات الخدمات وآليات الحصول عليها، كما استهدفت الورشة شرح آلية استخدام النظام الجديد الخاص بإصدار تصاريح البنية التحتية، مشيرة إلى أنها قامت بتفعيل نظام إصدار تصاريح البنية التحتية الجديد بدءاً من أبريل الماضي بالتزامن مع إيقاف العمل بنظام cdp.

وأكدت البلدية أن النظام الجديد يقدم العديد من الخدمات منها: تصريح أعمال الحفر بالأنفاق، تصريح قطع الأرصفة الأسفلتية وإعادة رصفها، ضخ مياه جوفية في شبكة تصريف مياه الأمطار، تصريح لإزالة وإعادة رصف بلاط ممرات المشاة ومواقف السيارات والطرق مباشرة بموقع البلدية بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.

وأوضحت البلدية أن استخدام النظام الجديد ساهم في تسهيل قياس مؤشر الأداء للخدمة كاملة من وقت استلام الطلب إلى حين استخراج التصريح المطلوب، وكذلك انعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على الأداء العام ومعدل إصدار التراخيص.

ونوهت البلدية بأن عدد الرخص الخاصة بالبنية التحتية التي أصدرها القطاع منذ إطلاق النظام الجديد وصل إلى أكثر من 61 تصريحاً، منها 54 تصريحاً لضخ المياه الجوفية في شبكة مياه الأمطار و4 تصاريح قطع أسفلت، و3 تصاريح أعمال الحفر بالأنفاق، وذلك منذ إطلاق النظام في أبريل الماضي.

وحول آلية وطريقة استخدام النظام الجديد IPS أوضحت البلدية أن المقاول يقوم بتقديم طلب إصدار تصريح جديد بنظام IPS، ويتم استلام الطلب من خلال المراكز الخارجية، ثم تستلم المعاملة من قسم جودة المواد أو مقاول التشغيل والصيانة أو الأقسام المختصة لتقدير قيمة الكفالة البنكية ولإعطاء الموافقة عليها، وبعدها يقوم المقاول بإرسال الضمان البنكي ورسوم الدراسة إلى بلدية مدينة أبوظبي وتحميل الإيصال، واستلام الطلب من خلال المراكز الخارجية لإصدار التصريح، ثم يصل إلى مرحلة التصريح الإلكتروني الجاهز للطباعة والحفظ على الموقع الإلكتروني.