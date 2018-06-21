«قضاء أبوظبي» تعرّف العمال بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية لنحو 600 عامل في مدينة الناصر العمالية بمنطقة المفرق، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الدائرة لتوعية نحو 100 ألف عامل في عدد من المدن العمالية في إمارة أبوظبي، على مدار العـام الجـاري 2018.

وأكد أحمد المرزوقي، رئيس لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، أن حملة التوعية في عام زايد 2018، تأتي في إطار برنامج اللجنة الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها القانون في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الحملة تركز على تقديم مناشطها في القرى العمالية، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة، لتقديم المحاضرات بثلاث لغات تشمل العربية والإنجليزية والأوردو، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات، فضلاً عن الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل العمال، والتي تركزت حول كيفية احتساب المستحقات العمالية والإجازات، وآلية تقديم الشكاوى.