«سي إن إن»: الإمارات أول دولة شرق أوسطية ترسل رواد فضاء للمحطة الدولية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أذاعت محطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية برنامجاً عن إعلان الإمارات إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى المحطة الفضائية الدولية العام المقبل.

وقالت المحطة إن الإمارات ستكون أحدث الدول وأول دول الشرق الأوسط التي ترسل رواد فضاء إلى تلك المحطة، عقب توقيع اتفاق مبدئي مع روسيا بهذا الشأن.

وتعتزم الإمارات إرسال رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل من العام المقبل تم تدريبهم في مركز محمد بن راشد للفضاء، على متن مركبة «سويوز إم إس» الفضائية، وسوف يتم توقيع الاتفاق النهائي لإرسال أول مهمة مأهولة إماراتية للفضاء في أغسطس العام الجاري.

وقد زار المحطة الفضائية 232 شخصاً حتى 8 يونيو الجاري، من 18 دولة، ليس من بينهم أي شخص من الشرق الأوسط.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق برنامجاً لتدريب رواد الفضاء يضم 95 متدرباً، تم اختيارهم من بين 4 آلاف متقدم، وسوف يستمر التدريب والانتقاء من أجل اختيار أربعة رواد في التصفيات النهائية واثنين للاحتياطي، يشكلون أول فريق رواد فضاء إماراتي.

وسوف يتعلم الذين يقع عليهم الاختيار اللغة الروسية وعلوم الروبوتات والملاحة وتقديم الإسعافات الطبية، وسوف يتم إرسال أحد هؤلاء الرواد المرشحين إلى المحطة الفضائية الدولية الروسية، ثم يتم إرسال الباقين تباعاً في أوقات لاحقة.

وسوف تسهم وكالة الفضاء الروسية في اختيار وإعداد رواد الفضاء الإماراتيين من أجل الرحلة الفضائية الأولى من نوعها لدولة عربية، وفق «سي إن إن».