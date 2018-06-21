«الخارجية» تكرّم عدداً من موظفيها المتميزين

كرّم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من منتسبي الوزارة ضمن الفئات السنوية لنظام المكافآت والحوافز، وشملت فئة الموظف الاستثنائي والموظف المجتمعي والموظفين المستحقين المكافأة السنوية عن عام 2017، الذين بلغ عددهم 111 موظفاً.

وأثنى المزروعي خلال حفل التكريم الذي أقيم بديوان عام الوزارة بأبوظبي، على جهودهم المتميزة، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تشجيعاً لهم وحافزاً لتطوير الأداء والتنافس الإيجابي. وأوضح أن هذا التقدير يعد حافزاً معنوياً للجميع ويسهم في بث الطاقة الإيجابية في بيئة العمل، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الوزارة وخدمة الدولة. أبوظبي - وام