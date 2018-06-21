إطلاق مبادرة مركبتي مسؤوليتي في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة (إنوك) بقرية تسجيل المركبات بالشارقة، مبادرة مركبتي مسؤوليتي.

والتي تهدف من خلالها إلى تشجيع أصحاب المركبات التي انتهت ملكيتها من فترة طويلة، ولم يقوموا بتجديدها لأسباب مختلفة، بالإسراع لتجديدها، وإسقاط رسوم تأخير التجديد عنهم، وذلك في الفترة من 7 مايو الماضي وحتى 11 يونيو الجاري، عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI.UAE، الذي يوفر الوقت والجهد في إصدار الملكيات الجديدة، حيث تتوفر المبادرة في قرية تسجيل الشارقة فقط.

وحضر إطلاق المبادرة، التي أقيمت بقرية التسجيل، المقدم حميد سعيد الجلاف نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم ترخيص الآليات، ودينا أحمد عبادي مديرة الحسابات بشركة إنوك.

وحض المقدم حميد الجلاف، السائقين على ضرورة الالتزام بتجديد ملكيات مركباتهم في أوقاتها بانتظام، لضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم، والتقيد بقوانين السير والمرور، من أجل طرقات خالية من الحوادث.