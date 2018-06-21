«خدمات المزارعين» ينتهي من رش 5.5 ملايين نخلة

المصدر: أبوظبي - وام

أنهى مركز خدمات المزارعين في أبوظبي حملات الرش الخاصة بمكافحة آفات حشرة الحميرة وحلم الغبار التي تصيب أشجار النخيل والتي بدأت مطلع شهر مايو الماضي وذلك استعداداً لموسم الحصاد.

وتمكنت فرق المكافحة التابعة للمركز من رش 15 ألفاً و33 مزرعة تحتوي على خمسة ملايين و504 آلاف و219 نخلة بأنواع آمنة من المبيدات الكيميائية بهدف معالجة النخيل المصابة بآفتي الحميرة وحلم الغبار، حيث تم تنفيذ حملات الرش من خلال 72 فرقة مكافحة مكونة من 294 عاملاً و72 سيارة رش متخصصة برش المبيدات إضافة إلى 180 مرشداً زراعياً.

وتنتشر حشرة الحميرة خلال شهور مارس وأبريل ومايو وتدخل إلى الثمار عن طريق عمل ثقب بجانب قمع الثمرة ومن ثم تتغذى على اللب الداخلي للثمرة في بداية العقد وتستمر حتى مرحلة الرطب وتنتشر في المزارع المهملة أو التي يوجد بها عدد كبير من أشجار النخيل المتشابك وغير المكرب مما يتسبب في تساقط عدد كبير من الثمار من العذوق وأحياناً تبقى ملتصقه بالعذق ويتحول لون الثمار إلى البني المحمر.

أما بالنسبة لآفة حلم الغبار فمن مظاهر الإصابة بها وجود بقع بنية حول القمع أو في شكل خطوط حول الثمرة نتيجة امتصاص العصارة مما يسبب جفاف وتشقق الثمار وتصبح غير قابلة للاستهلاك أو التسويق وفي المراحل المتقدمة للإصابة يتم إفراز خيوط عنكبوتية تغطي كامل العذوق مما يؤدي إلى تجمع الغبار والأتربة والحشرات حول الثمار وتصبح غير صالحة للاستهلاك.