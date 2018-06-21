«تدوير» يجمع 92155 طن نفايات خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أن حملة شهر رمضان التوعوية لعام 2018 التي نظمها تحت شعار «حس بغيرك» بهدف نشر ثقافة التقليل من النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الفضيل قد حققت نتائج إيجابية وذلك بفضل التجاوب الكبير الذي لاقته من كافة سكان الإمارة.

وبلغت كمية النفايات المجموعة من الحاويات المخصصة للنفايات العامة خلال رمضان 92155 طناً.

وأفاد المركز بأن الحملة قد ساهمت في رفع مستويات الوعي بأهمية تقليل إنتاج النفايات حيث نجحت في توصيل رسائل توعوية هادفة كعدم الإسراف والمبالغة في شراء ما يزيد على الحاجة، والتبرع بالطعام المتبقي والنظيف، وعدم إهدار المواد الغذائية، وإعداد الطعام قدر الحاجة.

ووصل عدد المتلقين للبرامج التوعوية في المراكز التجارية إلى 1106، فيما بلغ عدد المتلقين في المؤسسات الحكومية إلى 12568 شخصاً.