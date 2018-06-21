وزارة تنمية المجتمع تنظم «الصاحب ساحب» لتثقيف الناشئين

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع، برنامجها التوعوي «الصاحب ساحب»، في مركز فتيات رأس الخيمة، حيث يهدف البرنامج إلى تثقيف فئة الناشئة الواقعين ضمن سن الحداثة، بمفهوم الصداقة الحقيقية، وكيفية اختيار الرفقة الصالحة، وتجنب رفقاء السوء وأفكارهم المضللة، التي تقود إلى نتائج سلبية، تكون سبباً لضياع مستقبل الفرد.

وقالت إيمان حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، إن برنامج الصاحب ساحب، الذي تنظمه الوزارة في جميع مناطق الدولة، يأتي في إطار الخطة التشغيلية للوزارة، والمدرج بالدورة الاستراتيجية الرابعة «2017 ـ 2021»، بوصفه برنامجاً توعوياً يستهدف فئة المراهقين (من عمر 15 ـ 17 سنة)، المنتسبين للأندية الرياضية، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث يساعد تلك الفئات على التعرف إلى الكيفية التي يختار بها الصديق الآمن ذي المبادئ الرصينة، الذي يتسم بالمبادئ الأخلاقية، والقيم الإيجابية.