تعاون معرفي بين شرطتي دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، يرافقه المقدم الدكتور منصور القرقاوي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة المقدم الدكتور عبد الله الحمودي، نائب مدير المركز الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، يرافقه النقيب سعيد الدرعي من إدارة الجودة والتميز، وعدد من الضباط والأفراد، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على قسم أرشيف القوة، ونظام إتلاف الوثائق والمستندات وإجراءاته المتبعة.

ورحّب اللواء السلال بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على مشاركة تجاربها وممارساتها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.