سفارتنا في بيروت تتعاون مع «دار الفتوى» لتنفيذ «كفالة الأيتام»

المصدر: بيروت - وام

وقّعت سفارة الدولة في بيروت بحضور حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج «كفالة الأيتام» لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية.

وقع الاتفاقية ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية وصندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى ممثلاً بالمدير العام الشيخ زهير كبي. ويأتي البرنامج استكمالاً لدور دولة الإمارات في كفالة الأيتام ورعايتهم في لبنان، سواء من اللبنانيين أو السوريين أو الفلسطينيين تكريساً لرؤيتها الإنسانية القائمة على توفير أفضل مقومات الحياة وتقديم يد العون والمساعدة. إلى ذلك، التقى حمد الشامسي، بمقر السفارة في بيروت، فيليب لازاريني، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان. وتطرق اللقاء إلى أوضاع لبنان والمنطقة.