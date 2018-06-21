شرطة أم القيوين تبدأ التسجيل في «صيف آمن 2018»

المصدر: أم القيوين _عصام الدين عوض

أكد النقيب ناصر علي بوعصيبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن استغلال فترة الإجازة الصيفية بالنسبة للطلبة أمر ضروري لأنه يكسبهم خبرات عملية جديدة من خلال انخراطهم في العمل المهني والتعامل مع المراجعين والجمهور في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية الأمر الذي يزودهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تدعم إبداعاتهم وأفكارهم المستقبلية، إضافة إلى شغل أوقات الفراغ بالنسبة إليهم ما يعد أمرا ضروريا لأن مشاركتهم الموظفين في الدوائر المحلية والحكومية تكسبهم الخبرات الكافية ويتعرفون من خلال تلك المشاركة على تفاصيل عديدة في أداء الوظيفة.

تسجيل

جاء ذلك خلال بدء عملية التسجيل في المبادرة المجتمعية السنوية (صيف آمن 2018) والتي تستهدف تسجيل 60 طالبا وطالبة وتنظمها القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالتعاون مع جمعية أم القيوين الخيرية وتهدف إلى استقطاب الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية والجامعية وتدريبهم خلال الإجازة الصيفية في الدوائر المحلية والاتحادية في أم القيوين.

وأضاف بوعصيبة إن تلك المشاركة تعد المشاركة الثامنة على التوالي في فعاليات التدريب الصيفي من أجل شغل أوقات الفراغ للطلاب والطالبات والاستفادة منهم في الميدان العملي وتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم في المستقبل، مبينا أن العام الحالي يشهد زيادة في أعداد المتقدمين في التدريب الصيفي حيث يتوقع أن يصل عددهم إلى 60 طالبا وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة ما يؤكد حرص الطلبة على الاستفادة من إجازتهم الصيفية، مبينا أن فترة التسجيل ستستمر أسبوعين، ويعقبها عملية التوزيع ثم التدريب العملي للطلبة.