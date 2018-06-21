اكتمال الاستعدادات للعرس الجماعي في الذيد

المصدر: الذيد - البيان

كشف الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، عن اكتمال الاستعدادات لتنظيم العرس الجماعي السابع بعد غد، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للمشاركة والتسجيل في العرس الجماعي الذي ينظمه المجلس البلدي لمدينة الذيد في تمام الساعة الخامسة مساءً في صالة الذيد للأفراح، لافتاً إلى أن الاستعدادات تواصلت طوال الفترة الماضية للتحضير للعرس الجماعي بما يليق بأهميته وعدد الشباب المشاركين به. وأشاد بن هويدن إلى مدى وعي الشباب بأهمية الأعراس الجماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن كاهل الشباب لإنشاء أسرة مستقرة.

وبهذه المناسبة ثمّن الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة، لمساعدة شباب الإمارات على تقليل تكاليف الزواج بشكل عام، والأعراس بشكل خاص، والتوجيه الدائم بإقامة الأعراس الجماعية.