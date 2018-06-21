«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الصيفي التاسع

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتزامناً مع عام زايد 2018، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الصيفي التاسع، وذلك في عدد من مراكزها في مناطق إمارة أبوظبي «الظفرة، وأبوظبي، والعين».

ويستهدف الملتقى، الذي يتضمن العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والصحية المتنوعة، جميع أفراد الأسرة، ويهدف إلى تعريف الأجيال بما قدمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أعمال جليلة محلياً وعالمياً في مجال الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم، وتقديم الأنشطة التي ترسخ الأسس والقيم التي غرسها «زايد الخير»، طيب الله ثراه، كما يهدف إلى تعزيز مفهوم التلاحم الاجتماعي لدى الأسرة والمجتمع.