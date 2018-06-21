«أدنوك للتوزيع» تطلق مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أدنوك للتوزيع أول مركز لفحص المركبات في مجمع أدنوك «أوتوسيرف»، ومن المقرر أن يتم إدارة المحطة الجديدة، التي تقع في محطة قصر البحر في أبوظبي، من قبل قسم الإطارات والملحقات والبطاريات في «المسعود»، وستسهم - بالتعاون مع شرطة أبوظبي –في استفادة العملاء في المنطقة من خدمات الصيانة الجديدة وفحص واختبار المركبة.

وسيضم المجمع الذي تبلغ مساحته 1350 متراً مربعاً مجموعة متنوعة من خدمات الصيانة المتميزة من تبديل الإطارات، وغسيل السيارات، وتغيير الزيت، والبطاريات والمكابح، إلى جانب إصلاح التبريد الهوائي أو تركيب العوازل الحرارية. وبشكل عام، يضم المجمع ثمانية مسارات لخدمات السيارات، بالإضافة إلى مسارين لاختبار وفحص المركبات، فضلاً عن قاعتي انتظار، بما في ذلك قاعة مخصصة للسيدات فقط، ومنطقة للعب الأطفال، وكافتيريا صغيرة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «أدنوك للتوزيع»: «تم فحص نحو 800.000 مركبة في عام 2017 عبر جميع المواقع الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونسعى دائماً نحو استكشاف طرق جديدة لتعزيز خدمة عملائنا في جميع عملياتنا.

ومن خلال خلق أوجه للتعاون مع شركاء الصناعة المتخصصين مثل «المسعود»، فإننا نستهدف تزويد مالكي المركبات في أبوظبي وفي جميع أنحاء الدولة بخدمات العناية بالسيارات بجودة عالية، لا تعتمد فقط على نجاح العلامة التجارية «أوتوسيرف» بل تعززها».وتخطط أدنوك للتوزيع حالياً لافتتاح مركزين للفحص الفني للمركبات، أحدهما يديره المسعود، فيما سيتم الإعلان عن الشراكة الثانية في وقت لاحق.

خدمة VIP

أعلنت أدنوك للتوزيع عن تقديم خدمة (VIP) في مراكز المرور لفحص المركبات التابعة لها في كل من أبوظبي والعين. وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إجراء عملية الفحص بشكل سريع، والاستفادة من خدمات تقييم السيارات الجديدة.