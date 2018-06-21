معهد الدبلوماسية الثقافية يشيد بمبادرة منح الإقامة لرعايا دول الحروب

المصدر: دبي - البيان

أشاد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي بالمبادرة الإنسانية لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث ليجسد اللمسة الإنسانية المميزة لإمارات الخير والمحبة وأرفع قيم الدبلوماسية الإنسانية.

وقال الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد، يصب القرار في الجهود والمبادرات الخيرة ذاتها للإمارات، ويعزز رصيدها العالمي في مجال حقوق الإنسان الذي عُرف عن وطن التعايش والتسامح الذي يحتضن رعايا أكثر من 200 جنسية، وهيأ في الوقت ذاته البيئة المثالية للأعمال والإبداع والابتكار، تلك البيئة التي اختارها شباب العالم، وبالأخص الشباب العربي كأفضل مكان يحلمون بالعيش والإقامة والعمل فيه، بحسب ما أكدت ووثقت مؤشرات متخصصة واستطلاعات دولية.وأوضح أن الإمارات أرست بمبادراتها المتعددة نموذجاً عالمياً ملهماً وفق قواعد استشرافية في مختلف المجالات.