3 لجان لدعم أنشطة جمعية الاجتماعيين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بالشارقة اجتماعاً حضره جميع أعضائه بمن فيهم الأعضاء الثلاثة الجدد الذين تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أخيراً، حيث تم تشكيل ثلاث لجان لدعم أنشطة الجمعية، واستهل الاجتماع الدكتور أحمد علي الحداد الحازمي رئيس مجلس الإدارة بكلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة الذين سيكون لهم دور بارز في نهضة الجمعية. وتم خلال الاجتماع تشكيل 3 لجان لدعم أنشطة الجمعية، حيث شكلت اللجنة الثقافية برئاسة وداد بو سنسن، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة الإعلامي الدكتور جاسم خليل ميرزا، واللجنة الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد عبد الله. وسيتولى رؤساء اللجان استكمال تسمية أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية ومن المتطوعين من المجتمع والأكاديميين.