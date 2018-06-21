شرطة الشارقة تشارك في مؤتمر الأدلة الجنائية العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مؤتمر الأدلة الجنائية العالمي الذي عقد مؤخراً في إيطاليا مدة يومين (11-12) يونيو الجاري، من خلال إيفاد المساعد فيصل حسن الحوسني من مرتب قسم المختبر الجنائي في الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في المجال، واكتساب المهارات والمعارف المعاصرة في التخصصات الدقيقة للعمل الجنائي، وخصوصاً أن المؤتمر تركزت محاوره بشكل أساسي حول عدد من التجارب والممارسات الفريدة لأحدث الابتكارات والتطورات الناشئة والمستقبلية في مجال الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المجتمع الجنائي. وكان الحوسني قد شارك بورقة بحث علمية تحدث فيها عن أهمية تفعيل بصمة الأذن الرقمية وتسليط الضوء عليها كإضافة جديدة في عالم تحديد الهوية.