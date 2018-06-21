«بيت الخير» توقع مذكرة تفاهم لدعم المرضى المعسرين

المصدر: دبي - وام

وقّعت جمعية بيت الخير مذكرة تفاهم مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي تقضي بتعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين والمساهمة في الحملات الخيرية وإثراء عام زايد الخير من خلال دعم المرضى الذين يعجزون عن دفع تكاليف العلاج. وقّع المذكرة عن الجمعية عابدين طاهر العوضي المدير العام، فيما وقعها عن المستشفى الدكتور طه الهزارمردي المدير العام.

وتنظم المذكرة سبل التعاون المشترك وجمع التبرعات من خلال نشر حصالات الجمعية في المستشفى بحيث ترصد حصيلتها لعلاج الحالات المرضية التي تنوي الجمعية مساعدتها في المستشفى حصراً ولعلاج الحالات التي تعجز عن تسديد تكاليف العلاج من مرضى المستشفى وذلك عبر خطابات رسمية تؤيد حاجة كل حالة وحسب المعايير التي يعتمدها كل طرف.

وتتضمن المذكرة آليات التعاون المشترك لدعم نشاطات التثقيف الصحي وترويج منشورات الجمعية الخيرية داخل المستشفى وتقضي بتقديم المستشفى بطاقات صحية لموظفي الجمعية ومتطوعيها من غير المشمولين بالضمان الصحي للاستفادة بموجبها من الخصومات التي حددتها المذكرة على جملة من الأمراض والخدمات الطبية كما تشمل المذكرة حزمة من الخصومات التي يقدمها المستشفى للعاملين بالجمعية في مبادرة منه لدعم وإسعاد الكوادر الخيرية.