مستشفى راشد يبدأ استخدام تقنية متطورة لعلاج الإمساك

المصدر: دبي - البيان

بدأ مستشفى راشد، استخدام تقنية جديدة لعلاج مشاكل الإمساك وسلس البراز، تقوم على مبدأ التحفيز الكهربائي للعصب العجزي، من خلال زراعة جهاز صغير تحت الجلد، ليكون بذلك أول مؤسسة صحية على مستوى إمارة دبي، تستخدم هذه التقنية المتطورة.

وقام فريق من الجراحين المتخصصين في جراحة المستقيم والشرج بمستشفى راشد، بعلاج أول حالة مرضية باستخدام تقنية «إنترستيم»، من خلال زراعة جهاز طبي صغير في الجسم، يرسل نبضات كهربائية خفيفة إلى الأعصاب المسؤولة عن عمل المستقيم وعضلات الشرج والموجودة في أسفل الظهر، والتي تساعد في استعادة النشاط العصبي الطبيعي للمستقيم والشرج، للقيام بوظيفتهما.

وأكد الدكتور لبيب العزيبي استشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى راشد، أهمية استخدام هذه التقنية العلاجية، بعد حصولها على الموافقات والاعترافات الدولية من مختلف المؤسسات والجمعيات العالمية.