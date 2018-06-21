مركز السعادة المتنقل ينجز 692 معاملة في الظفرة

المصدر: أبوظبي- البيان

بلغ عدد طلبات الخدمة التي أنجزها مركز شرطة السعادة المتنقل بشرطة أبوظبي 692 طلباً للمراجعين منذ بدء تقديم خدماته في أبريل من العام الماضي بمنطقة الظفرة.

وتشمل خدماته إصدار رخص القيادة والملكيات، وشهادة بحث الحالة الجنائية «حسن السيرة والسلوك» واستقبال الشكاوى والمقترحات، والبلاغات.

وقال العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة، إن المركز يقدم خدماته في جميع مناطق الظفرة على مدار الأسبوع بهدف إسعاد المتعاملين بالحصول على أفضل الخدمات، وتلبية متطلباتهم في وقت قليل وتوفير الجهد عليهم.

وأوضح أن المركز مزود بأنظمة تقنية متطورة تمكن العاملين من أداء المهام، والاستجابة لاحتياجات الجمهور ومساعدتهم في الحصول على تلك الخدمات بيسر وسهولة.

وحث المنصوري الجمهور على عدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة والتعاون مع منتسبي الشرطة ضمن نطاق الشراكة المجتمعية، مؤكداً الحرص على الاستماع إلى مقترحاتهم التي تسهم في تطوير العمل.

وأوضح أن الخدمات الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، هي إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك والتي يتم إصدارها من قبل مركز شرطة السعادة المتنقل في جميع مناطق الظفرة، توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين، الذين يحصلون على خدمات المركز بكل سهولة.

ولفت إلى أن المركز يقوم بمهام الشرطة المجتمعية، وفتح البلاغات وأعمال التحقيق الجنائي، والمروري، ومكافحة الجرائم ودعم ومساندة مبادرة كلنا شرطة.