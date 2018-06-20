الطقس ودرجات الحرارة في الامارات غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد "أن يكون الطقس غدا صحوا و حارا نهارا بوجه عام و غائما جزئيا أحيانا مع ظهور بعض السحب شرقا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا على البحر.. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25/32 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة وتكون شمالية غربية / 30 - 42 كم/ساعة على البحر .

وسيكون بحر الخليج العربي متوسطا يضطرب ليلا غربا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:24 و الثاني عند الساعة 06:14 و الجزر الأول عند الساعة12:03 و الثاني عند الساعة 00:28.

و بحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند 15:13 و الثاني عند الساعة 03:50 و الجزر الأول عند الساعة 08:33 و الثاني عند الساعة 21:53.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى المتوقعة على الدولة.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 28 60 15

دبي 43 30 85 20

الشارقة 44 27 80 25

عجمان 42 28 85 20

أم القيوين 43 29 75 25

رأس الخيمة 42 26 75 25

الفجيرة 38 30 65 30

العين 45 30 50 10

ليوا 45 26 85 15

الرويس 37 27 80 30

السلع 38 28 75 15

دلما 38 31 80 30

طنب الكبرى 38 30 85 35

طنب الصغرى 38 30 85 35

أبوموسى 38 30 85 35