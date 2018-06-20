إلغاء رسوم تصريح مرور المركبات الثقيلة بالدولة

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة وذلك بهدف تقليل التكاليف المترتبة على ميزانيات المشاريع التنموية في الدولة ودعما لنمو مشاريع تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية وصولا لتوفير تنمية مستدامة وجودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

ويأتي القرار مواكبة للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة ونمو المشاريع التنموية والنوعية في مختلف القطاعات والتي تتطلب نقل كميات من المواد الإنشائية لمواقع العمل في مختلف إمارات الدولة وعبر مختلف الطرق خاصة وأن تكاليف المواد الإنشائية ونقلها يمثلان الجزء الأكبر من ميزانية هذه المشاريع ويرتبطان بصورة مباشرة بمواعيد إنجاز المشاريع وجودتها.

ومن المتوقع أن يساهم إلغاء رسوم تصريح مرور المركبات الثقيلة ليوم واحد - والذي ورد في البند 82 من جدول الرسوم بالقرار 30 لعام 2017 بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية - في تحقيق نفع كبير وتوفير في الميزانية العامة بنسبة تقديرية تصل إلى 5% من قيمة ميزانية تطوير البنية التحتية.