13 % من الحوادث المرورية في أبوظبي لعدم ترك مسافة أمان

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، عن أن عدم التزام بعض السائقين بترك مسافة أمان بين المركبات تسبب في وقوع نحو 13% من الحوادث المرورية التي نتج عنها وفيات وإصابات خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ودعا المقدم الدكتور عبد الله السويدي نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إلى ضرورة التزام السائقين بترك مسافة أمأن كافية للسيطرة على مركباتهم وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة مفاجئة، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات يترتب عليه مخالفة قدرها 400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة.

وحذر قائدي المركبات الذين يقومون بمضايقة المركبات أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبار قائديها على إخلاء الطريق لهم باستخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، والاقتراب منهم إلى مسافة قريبة وتشويش تركيزهم من خلال استخدام آلة التنبيه.

وأوضح أن مثل هذه المضايقات تؤدي إلى تشتيت تركيز قائد المركبة الأمامية، خاصة السائقين الحاصلين على رخصة جديدة أو من السائقين الذين ليست لديهم خبرة كبيرة في القيادة.