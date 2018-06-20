أحمد جلفار: القرار ترجمة لمبادئ التسامح في الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن قرار تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة، يعتبر ترجمة حقيقية لمبادئ دولة الاتحاد القائمة على التسامح والعيش المشترك والتلاحم المجتمعي.

وأضاف أن القرار الجديد، يكرس مكانة الإمارات الريادية كمنارة للتراحم الإنساني والاستقرار الأسري، ونموذج يحتذى به في إيجاد السياسات والتشريعات الضامنة لتحقيق مجتمع آمن وسليم لكافة أفراده.

وقال: «القرار خطوة عملية لتهيئة بيئة آمنة حاضنة للأفراد والأسر التي قد تتعرض للأزمات بشكل مفاجئ، فيسهم القرار في تخفيف معاناتها.