485 مخالفة لصالونات التجميل بالعين في 6 أشهر

المصدر: العين –داوود محمد

رصدت إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع وسط المدينة في بلدية العين خلال جولتها التفتيشية على صالونات التجميل 485 مخالفة، إلى جانب توقيع 715 تعهداً والتزاماً.

جاء ذلك خلال عمليات التفتيش الدوري التي تم تنفيذها على 460 صالونا رجاليا و330 صالونا نسائيا في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغ إجمالي الزيارات 4740 زيارة. وتهدف هذه الجولات لضمان تطبيق جميع اشتراطات الصحة العامة والالتزام بأعلى المعايير الصحية الموضوعة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد علي سعيد الكتبي، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية مدينة العين، أن إدارة الرقابة والتفتيش في البلدية تسعى إلى تعزيز الصحة العامة والتحقق من سلامة المجتمع، عبر سلسلة متواصلة من الجولات الدورية التي نفذها المفتشون على 790 صالونا رجاليا ونسائيا في النطاق الجغرافي التابع لقطاع وسط المدينة.

وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 المتعلق بالرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، تم من خلالها مخالفة 485 صالوناً وتوقيع 715 تعهداً والتزاماً.

وأضاف: تزور مجموعة من وحدات المفتشين والمرشدات بشكل دوري مراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية للتأكد من النظافة العامة للمكان، والالتزام بتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة مثل الأمواس، الأمشاط، المقصات، الفوط، ومدى جودة وصلاحية المنتجات التجميلية من صبغات الشعر.

ومستحضرات التجميل وغيرها، والتدقيق على نظافة الزي الرسمي للعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة للزبون، والتشديد على التراخيص والفحوصات الطبية.

حملات

أكد علي سعيد الكتبي حرص إدارة البلدية على الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع، وتعزيزاً للثقافة الصحية تحرص البلدية على توعية الملاك والعاملين في مختلف المنشآت الصحية والتجميلية، عبر تكثيف الحملات التوعوية والجولات الميدانية في مختلف أرجاء مدينة العين.