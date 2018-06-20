«مواصلات عجمان» تنقل 52747 راكباً خلال العيد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نقلت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عبر أسطولها في الخطوط الداخلية والخارجية والنقل البحري خلال عطلة العيد 52747 راكباً بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت نقل 48850 راكباً.

وتعتزم المؤسسة شراء حافلات جديدة بقيمة عشرة ملايين درهم، وافتتاح محطة خدمة صيانة للحافلات وسكن للسائقين والعمال في منطقة الجرف في غضون الأسبوعين المقبلين .

وذلك بتكلفة 15 مليون درهم، ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطط المؤسسة في تطوير الخدمات التي تقدمها للعاملين ولتعزيز مسيرة عمل قطاع النقل العام وتوفير سكن ملائم للسائقين بمواصفات حديثة تتوفر فيه كل وسائل الراحة.

إقبال الجمهور

وقال عمر محمد راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة لـ(البيان): شهدت عطلة العيد إقبالاً كبيراً من الجمهور لاستخدام وسائل النقل العام في إمارة عجمان وزيادة عدد الركاب عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه تم نقل 35463 راكباً عبر الخطوط الداخلية في مدينة عجمان.

بينما شهدت رحلات الخطوط الخارجية نقل 15794راكباً، كما استخدم الجمهور خدمات النقل البحري على مدار أيام عطلة عيد الفطر المبارك حيث بلغ عددهم 1490 راكباً، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل 850 راكباً.

وأكد أن جميع الرحلات لم تشهد حادثاً أو تأخراً في المواعيد واستمر العمل إلى ساعات متأخرة من الليل وذلك نتيجة لإقبال الجمهور ومن أجل راحتهم، كما تم تمديد ساعات العمل لتواجد أعداد كبيرة من الجمهور، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور مما يشجع المؤسسة في توسيع الخدمات وتوفير خطوط جديدة لتلبية رغبات الجمهور.

حافلات جديدة

وكشف لوتاه عن اعتزام المؤسسة شراء حافلات كبيرة جديدة بتكلفة عشرة ملايين درهم لإضافتها لأسطول المؤسسة، وذلك تماشياً مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع النقل العام وتوفير خدمات على مدار اليوم للجمهور في جميع الخطوط، كما تم إلغاء رسوم طلب خدمة مركبة أجرة، مشيراً إلى أن توفر الخدمة في الوقت الراهن عبر التطبيق الخاص بخدمات مركبات الأجرة أو الاتصال هاتفياً لطلب الخدمة.

وذكر انه سيتم افتتاح محطة خدمة صيانة للحافلات جديدة وسكن السائقين والعمال في منطقة الجرف في غضون الأسبوعين المقبلين وذلك بتكلفة15 مليون درهم، مؤكداً أن افتتاح المحطة الجديدة سوف يعزز مسيرة خدمات النقل العام في الإمارة.

70 %

قال عمر لوتاه إن الخطة الخمسية لمواصلات عجمان هي افتتاح 3 خطوط رئيسية وخطين فرعيين داخل مدينة عجمان إلى جانب افتتاح محطات جديدة لانتظار الركاب وذلك لتصبح التغطية الجغرافية للإمارة بنسبة 70%.